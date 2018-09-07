Forbes назвал самые богатые семьи России

Пятница, 07 Сентябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Forbes назвал самые богатые семьи России

Состояние самой богатой семьи в России — семьи Гуцериевых — сократилось в этом году на 3,9 млрд долларов.

Семья Гуцериевых в очередной раз стала самой богатой в России. Состояние владельцев группы «Сафмар», в которую входят сети магазинов «М.Видео» и «Эльдорадо», составило 5,97 млрд долларов, что, тем не менее, на 3,94 млрд долларов меньше, чем в прошлом году. Сокращение состояния семьи связано с санацией «Бинбанка» и в связи с этим — уходом из семейного бизнеса Микаила Шишханова.

На втором месте в списке Forbes — семья Ротенбергов. Ее состояние в этом году составило 4,85 млрд долларов, что выше, чем в прошлом году, но ниже, чем 4 года назад. Росту их бизнеса мешают введенные против Аркадия Ротенберга санкции, пишет ntv.ru.

На третьем месте рейтинга оказалась семья Гапонцевых — это владельцы IPG Photonics, с состоянием в 3,14 млрд долларов. На четвертом — семья Шаймиевых, самая богатая семья Татарстана (2,58 млрд долларов). Айрат Шаймиев — гендиректор компании «Татавтодор». Пятерку лидеров замыкает семья инвесторов Рахимкуловых (1,7 млрд долларов).

В десятку рейтинга вошли также братья Зиявудин и Магомед Магомедовы (1,4 млрд долларов), которые уже пять месяцев находятся под арестом по обвинению в растрате и организации преступного сообщества. Владельцы же «Промсвязьбанка» братья Ананьевы, которые ранее занимали третью строчку в списке, в этом году выбыли из рейтинга, так как из-за санации банка приняли решение не вести совместный бизнес.

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