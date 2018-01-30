Ford запатентовал беспилотный полицейский автомобиль в США

По данным производителя, этот патрульный автомобиль для полиции способен действовать в полностью автономном режиме, встроенный в машину искусственный интеллект может самостоятельно управлять установленными на автомобиль спецсредствами, фиксировать нарушения правопорядка и даже догонять нарушителей.

Вместе с тем машина может использоваться как обычное транспортное средство под управлением человека, передает newsru.com.

В апреле 2017 года Ford представил первый гибридный автомобиль для полиции - седан Police Responder, отмечается в публикации.