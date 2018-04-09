«Формула-1» спасла жизнь американской семье

Понедельник, 09 Апрель 2018 Мир Мир Популярные материалы

«Формула-1» спасла жизнь американской семье

Просмотр гонок «Формулы-1» помог американцу Роббу Брэди и его семье выжить после того, как на их дом обрушилось дерево.

Инцидент произошел еще 25 марта. Супруги Брэди решили посмотреть гонку Гран-при Австралии. Дочку, которая ночевала в спальне родителей, решили не оставлять одну и посадили рядом с собой на диване. После часа трансляции массивное дерево свалилось на дом. Часть гостиной, кабинет, детская комната и спальня в результате падения были разрушены. Телевизор же был в другой части дома.

«Я всегда обожал машины и гонки. Думаю, это и позволило нам выжить», - заявил Брэди.

По словам отца семейства, у него ушел целый день, чтобы осознать, насколько ему повезло. Он также отметил, что собирается посмотреть другой этап «Формулы-1» - Гран-при Бахрейна.

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