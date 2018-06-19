Форвард сборной Португалии может перебраться в Ливерпуль

Вторник, 19 Июнь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Форвард сборной Португалии может перебраться в Ливерпуль

Нападающий сборной Португалии Желсон Мартинш попал в сферу интересов «Эвертона».

23-летний свободный агент привлекает к себе внимание и других европейских клубов, среди которых «Арсенал». Руководство «ирисок» определило для себя Мартинша, как ключевую цель на трансферном рынке, пишет news.sportbox.ru.

Также «Эвертон» следит за 18-летним защитников «Аякса» Матейсом Де Лигтом.

Напомним, в минувшем сезоне Мартинш выступал за «Спортинг» и провел в чемпионате Португалии 31 матч, забив восемь мячей.

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