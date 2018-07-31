Фото в соцсетях помогло опознать умершего богача

Вторник, 31 Июль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Фото в соцсетях помогло опознать умершего богача

Пропавшего французского лыжника Анри Ле Масне (Henri Le Masne) опознали спустя 64 года благодаря записи в Facebook.

В 2005 году полицейские обнаружили на территории горнолыжного курорта в итальянской коммуне Вальтурнанш человеческие останки и лыжное снаряжение. Следователи провели ряд анализов и выяснили, что погибший был богатым человеком, о чем говорили его деревянные лыжи с серийным номером и инициалы на рубашке. Также следователи пришли к выводу, что рост мужчины составлял 1,75 метра, а его смерть произошла весной.

Следователи пытались определить личность человека, однако поиски его родственников в Италии не дали результатов. Полицейские решили прибегнуть к помощи соцсетей и опубликовали всю известную информацию о погибшем на своей странице в Facebook в конце июня этого года.

Спустя несколько дней к сотрудникам правоохранительных органов обратилась француженка Эмма Нассем (Emma Nassem): она услышала новость о найденных останках на местном радио. Женщина заявила, что погибшим может быть ее дядя Анри Ле Масне, который поехал кататься на лыжах во время шторма в 1954 году и не вернулся. Позднее объявился и младший брат жертвы — 94-летний пенсионер по имени Роджер.

На представленной родственниками фотографии француза полицейские определили те же очки, что лежали рядом с останками. Кроме того, Роджер на всякий случай решил сделать ДНК-тест, который подтвердил его кровное родство с погибшим. Благодаря этому полицейским удалось наконец идентифицировать личность лыжника.

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