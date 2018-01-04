Фотограф Обамы показал «большую и мощную» кнопку на столе Трампа

Четверг, 04 Январь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Фотограф Обамы показал «большую и мощную» кнопку на столе Трампа

Бывший официальный фотограф президента США Барака Обамы Пит Соуза показал, как выглядит красная кнопка на столе в Овальном кабинете Белого дома.

Фотографию красной кнопки на столе в Овальном кабинете Соуза опубликовал на своей странице в Instagram. На снимке показана деревянная панель, в которую вмонтирована маленькая кнопка. Сверху расположена табличка с надписью «Трудные решения непросты», пишет ntv.ru.

В комментарии под фото фотограф сообщает, что эта красная кнопка, к счастью, не приведет к началу ядерной войны, а всего лишь вызовет помощника президента.

Ранее Дональд Трамп в ответ на заявление Ким Чен Ына о ядерной кнопке на столе, написал в Twitter, что его кнопка «гораздо больше и мощнее».

Последние новости

    • Португалия: скидки на квартиры

      Агентство недвижимости Remax открыло период скидок.

      Подробнее

    • Португалия: безвизовые поездки в США продолжатся?

      В конце декабря США объявили о более жестких правилах для 38 стран, охваченных «Visa Waiver Program» (программой выдачи виз).

      Подробнее

    • По итогам 2017 года продажи автомобилей в Испании выросли

      Наряду с рынком труда, автомобильный сектор Испании показал в минувшем году положительную динамику.

      Подробнее

    • Испания: на пляжах Марбельи установят спасательные платформы

      На трех пляжах в Марбелье (Малага) появятся механизированные надувные платформы для спасения утопающих.

      Подробнее

    • Италия: Уолкотт может перебраться в Милан

      Полузащитник Арсенала Тео Уолкотт рассматривает возможность продолжения карьеры в Италии.

      Подробнее

    • Италия: бесплатный вход в музеи Неаполя

      Бесплатный вход в музеи в воскресенье 7 января.

      Подробнее

    • В Китае построили ледяное королевство

      В китайской провинции Хэйлунцзян в городе Хабрин 5 января откроется Международный фестиваль льда и снега.

      Подробнее

    • Пэрис Хилтон выходит замуж за Криса Зилку

      36-летняя Пэрис Хилтон (Paris Hilton) выходит замуж!

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!