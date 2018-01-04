Фотограф Обамы показал «большую и мощную» кнопку на столе Трампа

Фотографию красной кнопки на столе в Овальном кабинете Соуза опубликовал на своей странице в Instagram. На снимке показана деревянная панель, в которую вмонтирована маленькая кнопка. Сверху расположена табличка с надписью «Трудные решения непросты», пишет ntv.ru.

В комментарии под фото фотограф сообщает, что эта красная кнопка, к счастью, не приведет к началу ядерной войны, а всего лишь вызовет помощника президента.

Ранее Дональд Трамп в ответ на заявление Ким Чен Ына о ядерной кнопке на столе, написал в Twitter, что его кнопка «гораздо больше и мощнее».