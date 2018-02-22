Фотограф показал уникального двуликого кота

Одна половина морды животного оказалась черного цвета, а другая - серого.

Британский короткошерстный кот живет во Франции. Снимки питомца сделаны французским фотографом, который специально наведался к хозяевам, чтобы запечатлеть в кадре уникального кота.

Такой окрас - довольно редкое явление, а животных с подобными особенностями называют химерами. Это происходит при слиянии двух эмбрионов в утробе матери на ранних стадиях развития. Явление химеры встречается среди многих видов животных, но четкое разделение шерсти двух разных расцветок на одной морде фиксируется крайне редко.

Химера - чудовище из древнегреческой мифологии с головой и шеей льва, туловищем козы и хвостом змеи.