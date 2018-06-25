Фотовыставка в РЦНК: «Советские партизаны в Италии»

Понедельник, 25 Июнь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Фотовыставка в РЦНК: «Советские партизаны в Италии»

В День памяти и скорби в Российском центре науки и культуры в Риме открылась фотовыставка «Советские партизаны в Италии».

Снимки были собраны в частных коллекциях, военных архивах и у родственников

партизан в Италии и России итальянским писателем Массимо Эккли.

К гостям обратился Александр Звягинцев – известный российский писатель, историк и сценарист, проработавший всю жизнь в органах прокуратуры, автор фильма «Нюрнберг. Главный процесс человечества».

«Сегодня памятный день для России и всех стран СНГ. 22 июня 1941 года началась наша война, прошедшая практически через все советские семьи. И нашей памятью мы должны противостоять умышленному искажению фактов, являющимся одной из главных тем в современной информационной войне между государствами. Мы не

должны допустить пересмотра итогов Нюрнбергского процесса, что принизило бы роль Советского Союза в Победе над Германией», - отметил А.Звягинцев.

В РЦНК в этот день пришли представители российского военного атташата, Национальной ассоциации итальянских партизан, историки и многочисленные соотечественники.

Солдаты Красной Армии, бежавшие из плена, плечом к плечу с итальянскими партизанами сражались за освобождение Италии от гитлеровского нацизма и фашизма Муссолини. Советские партизаны - это люди разных национальностей, подтверждением чему служат надписи на их захоронениях во многих провинциях Италии. Более 5000 советских граждан активно участвовали в Движении Сопротивления, из них более 700 в Пьемонте.

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