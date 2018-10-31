Фрагменты человеческих костей обнаружены в Италии

Останки могут принадлежать пропавшей в 1983 году Эмануэле Орланди — дочери человека, работавшего на территории Ватикана. Девушка пропала 35 лет назад, возвращаясь с занятий музыкой в Ватикане. Выяснить ее судьбу так и не удалось, тело обнаружено не было, пишет euromag.ru.

Римский прокурор Джузеппе Пиньятоне распорядился установить возраст, пол и дату смерти человека, чьи останки были найдены в здании нунциатуры, сообщает ТАСС.