Франция выгнала двух мигрантов в Италию

Вторник, 23 Октябрь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Франция выгнала двух мигрантов в Италию

Франция незаконно высадила двух мигрантов в Италии.

Прокуратура Турина уже открыла расследование.

Во вторник вечером Франция признала нелегально высадила двух мигрантов на территорию Италии.

Этот спорный эпизод, произошедший в прошлую пятницу, попал на первые страницы всех итальянских СМИ только в понедельник.

Префектура департамента Верхних Альп заявила, что "для репатриации нелегально пребывающих во Франции иностранцев транспортное средство французской жандармерии пересекло франко-итальянскую границу около Клавьере (Италия) без предварительного разрешения итальянской полиции," - префект добавил, что полиция в Бардонеккии, городе, расположенном к северу от Клавиера, в Туринских Альпах, была осведомлена о том, что два мигранта были высланы с французской территории.

Что касается французского правительства, как сообщает издание ANSA, в официальном заявлении власти заявили, что речь идет о "единичном случае", пишет euromag.ru.

Таким образом, Франция признала, что действовала нелегально, учитывая, что изгнание мигрантов в страну их первого прибытия в Европу - в этом случае Италия - должно быть произведено по согласованию с властями до того, как оно будет применено и проводиться при участии полиции принимающей страны.

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