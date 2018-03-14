Франция засудит Google и Apple

Среда, 14 Март 2018 Мир Мир Популярные материалы

Франция засудит Google и Apple

Франция подаст в суд на американские технологические корпорации Google и Apple из-за применения теми «неправомерных коммерческих практик».

Об этом заявил министр финансов страны Брюно Лемер, сообщает Bloomberg.

Основные претензии к гигантам сводятся к навязыванию цен разработчикам приложений для операционных систем, которыми управляют компании.

Предварительное расследование Минфина показало наличие злоупотреблений монопольным положением со стороны корпораций. В аналогичных действиях также уличили Amazon. Корпорациям грозят многомиллионные штрафы.

Отношения французского государства и ведущих технологических корпораций США в последние годы осложнились. Правительство уговаривает их размещать свои операционные офисы на территории страны и требует платить больше налогов.

Аналогичную позицию занимает и ЕС, требующий от Apple и Google платить налоги там, где они реально работают, а не в странах с мягким налоговым режимом вроде Люксембурга и Ирландии.

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