Франция засудит Google и Apple
Франция подаст в суд на американские технологические корпорации Google и Apple из-за применения теми «неправомерных коммерческих практик».
Об этом заявил министр финансов страны Брюно Лемер, сообщает Bloomberg.
Основные претензии к гигантам сводятся к навязыванию цен разработчикам приложений для операционных систем, которыми управляют компании.
Предварительное расследование Минфина показало наличие злоупотреблений монопольным положением со стороны корпораций. В аналогичных действиях также уличили Amazon. Корпорациям грозят многомиллионные штрафы.
Отношения французского государства и ведущих технологических корпораций США в последние годы осложнились. Правительство уговаривает их размещать свои операционные офисы на территории страны и требует платить больше налогов.
Аналогичную позицию занимает и ЕС, требующий от Apple и Google платить налоги там, где они реально работают, а не в странах с мягким налоговым режимом вроде Люксембурга и Ирландии.