Французы предложили обогревать дома майнингом

Помимо своей основной функции он также может выполнять роль оборудования для добычи криптовалют.

В устройство встроен мощный компьютер, который в рабочем состоянии и обеспечивает помещение теплом. Ранее Qarnot уже выпускала криптообогреватели, но они были предназначены только крупным компаниям. QC1 подходит для домашнего использования.

Как отмечается на сайте разработчика, устройство бесшумно, его установка и запуск занимают всего около 10 минут. По умолчанию QC1 настроено на майнинг цифровой валюты Ethereum.

Стоимость криптообогревателя - 2900 евро (3600 долларов). В качестве оплаты также принимаются биткоины.

Майнинг значительно увеличивает нагрузку на электросеть, что, в свою очередь, может спровоцировать пожар. В конце февраля в Томске сгорела квартира, где добывали криптовалюту. Ранее аналогичный случай произошел в Новороссийске.