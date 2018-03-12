Французы предложили обогревать дома майнингом
Французский стартап Qarnot разработал и запустил в продажу домашний обогреватель QC1.
Помимо своей основной функции он также может выполнять роль оборудования для добычи криптовалют.
В устройство встроен мощный компьютер, который в рабочем состоянии и обеспечивает помещение теплом. Ранее Qarnot уже выпускала криптообогреватели, но они были предназначены только крупным компаниям. QC1 подходит для домашнего использования.
Как отмечается на сайте разработчика, устройство бесшумно, его установка и запуск занимают всего около 10 минут. По умолчанию QC1 настроено на майнинг цифровой валюты Ethereum.
Стоимость криптообогревателя - 2900 евро (3600 долларов). В качестве оплаты также принимаются биткоины.
Майнинг значительно увеличивает нагрузку на электросеть, что, в свою очередь, может спровоцировать пожар. В конце февраля в Томске сгорела квартира, где добывали криптовалюту. Ранее аналогичный случай произошел в Новороссийске.