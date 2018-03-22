Фруктовые соки оказались смертельно опасными

Четверг, 22 Март 2018 Мир Мир Популярные материалы

Фруктовые соки оказались смертельно опасными

Ученые Университета Эмори (США) пришли к выводу, что употребление сладких напитков, включая фруктовые соки, увеличивает риск преждевременной смерти у взрослых старше 45 лет.

В исследовании приняли участие 30 183 человек, однако в окончательную выборку вошли около 18 тысяч добровольцев. Специалисты исключили тех, кто имел диабет или страдал сердечно-сосудистыми заболеваниями. Был оценен уровень употребления напитков и продуктов с высоким содержанием сахара, включая содовую воду, соки, конфеты, сладкие завтраки и другие.

За участниками наблюдали в течение шести лет, при этом в случае смерти добровольца выяснялась возможная причина его гибели, включая сердечный приступ и другие нарушения в деятельности сердечно-сосудистой системы. Учитывались другие возможные факторы, влияющие на смертность, например, уровень доходов, курение и физическую активность.

Оказалось, что те, кто выпивал около одного литра сладких напитков в день, умирали в два раза чаще от ишемической болезни сердца по сравнению с теми, кто употреблял менее 30 миллилитров в день. Другие сахаросодержащие продукты не увеличивали риск преждевременной смерти.

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