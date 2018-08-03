Футбол назвали опасным для женского мозга

Пятница, 03 Август 2018 Мир Мир Популярные материалы

Футбол назвали опасным для женского мозга

Исследователи из медицинского колледж Альберта Эйнштейна опубликовали результаты исследований по вопросу влияния занятий футболом на головной мозг.

В ходе исследований было выявлено, что мозг женщин в пять раз сильнее подвержен повреждениям в результате игры головой, чем мозг мужчин. Предполагается, что это связано, во-первых, с силой шеи, а во-вторых, с генетическими особенностями женщин.

«В обеих группах мы наблюдали изменения в белом веществе мозга, которые увеличиваются с частотой ударов головой. Но объем поврежденного белого вещества мозга у женщин был примерно в пять раз выше, чем у мужчин», — заявили авторы исследования.

Отмечается, что в исследовании принимали участие 98 футболистов (49 мужчин и 49 женщин), которые занимаются этим видом спорта несколько лет.

До 1970-х футбол рассматривался как мужской вид спорта, но затем произошло признание женского футбола. Первый чемпионат мира по футболу среди женщин прошел в 1991 году. Действующими чемпионками мира являются футболистки из США.

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