Футбол назвали опасным для женского мозга

В ходе исследований было выявлено, что мозг женщин в пять раз сильнее подвержен повреждениям в результате игры головой, чем мозг мужчин. Предполагается, что это связано, во-первых, с силой шеи, а во-вторых, с генетическими особенностями женщин.

«В обеих группах мы наблюдали изменения в белом веществе мозга, которые увеличиваются с частотой ударов головой. Но объем поврежденного белого вещества мозга у женщин был примерно в пять раз выше, чем у мужчин», — заявили авторы исследования.

Отмечается, что в исследовании принимали участие 98 футболистов (49 мужчин и 49 женщин), которые занимаются этим видом спорта несколько лет.

До 1970-х футбол рассматривался как мужской вид спорта, но затем произошло признание женского футбола. Первый чемпионат мира по футболу среди женщин прошел в 1991 году. Действующими чемпионками мира являются футболистки из США.