Футболист итальянского клуба получил дисквалификацию

Хавбек наказан за действия в матче с «Сампдории» (1:0).

«На телевизионной картинке совершенно четко видно, как футболист делает богохульные ремарки, это смогли идентифицировать путем прочтению его губ», — заявили в дисциплинарном комитете Серии А. По словам представителя органа, Мандрагора оскорбил деву Марию и сравнил бога с собакой, пишет gazeta.ru.

На матче этот эпизод остался без внимания судей, но по решению дисциплинарного органа футболист пропустит следующий матч с «Фиорентиной».