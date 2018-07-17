Футболист сборной Хорватии погасил кредиты всех жителей родной деревни

Вторник, 17 Июль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Футболист сборной Хорватии погасил кредиты всех жителей родной деревни

Нападающий сборной Хорватии по футболу Анте Ребич погасил кредиты жителей родной деревни Имоцки.

«Он вырос в небольшой деревне недалеко от города Сплит. Никогда не забывал свои корни, хотя в 19 лет уехал в итальянскую "Фиорентину". А один раз Анте погасил кредиты всем 500 жителям небольшого поселения», - рассказал партнер форварда по молодежной сборной Ловро Шиндик.

Сборная Хорватии в финальном матче чемпионата мира 2018 года уступила команде Франции со счетом 2:4. Ребич провел на турнире шесть матчей и забил один мяч - в ворота сборной Аргентины в поединке группового этапа (3:0).

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