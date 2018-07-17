Футболист сборной Хорватии погасил кредиты всех жителей родной деревни

«Он вырос в небольшой деревне недалеко от города Сплит. Никогда не забывал свои корни, хотя в 19 лет уехал в итальянскую "Фиорентину". А один раз Анте погасил кредиты всем 500 жителям небольшого поселения», - рассказал партнер форварда по молодежной сборной Ловро Шиндик.

Сборная Хорватии в финальном матче чемпионата мира 2018 года уступила команде Франции со счетом 2:4. Ребич провел на турнире шесть матчей и забил один мяч - в ворота сборной Аргентины в поединке группового этапа (3:0).