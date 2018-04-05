Футболист сборной Португалии Перейра пропустит ЧМ-2018

Четверг, 05 Апрель 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Футболист сборной Португалии Перейра пропустит ЧМ-2018

Данилу Перейра пропустит ЧМ-2018 из-за травмы.

Полузащитник «Порту» и сборной Португалии по футболу Данилу Перейра получил тяжелую травму, из-за которой не сможет принять участия на чемпионате мира 2018 года, который пройдет в России, сообщает gazeta.ru.

Перейра получил частичный разрыв ахиллова сухожилия. По информации пресс-службы «Порту», 5 апреля футболисту сделают операцию. Сроки восстановления станут известны после оперативного вмешательства.

В текущем сезоне чемпионата Португалии Перейра сыграл в 19 матчах, в которых забил один мяч.

Чемпионат мира - 2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. Сборная Португалии по футболу сыграет в группе B с командами Испании, Марокко и Ирана. В отборочном этапе мирового первенства 26-летний полузащитник принял участие в трех матчах, сделав одну голевую передачу.

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