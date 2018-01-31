Футболиста впервые купили за биткоины

Среда, 31 Январь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Футболиста впервые купили за биткоины

Турецкий любительский клуб «Харунустаспор» приобрел футболиста Омера Фарука Кироглу за биткоины.

По словам члена правления клуба Хальдуна Сехита, покупка игрока за криптовалюту стала первой в истории футбола. «Харунустаспор» заплатил за Кироглу 0,0524 биткоина (547 долларов) и 540 долларов наличными.

Сехит выразил удовлетворение проведенной сделкой. «Если бог даст, биткоин принесет нам чемпионство», - отметил он. «Харунустаспор» участвует в первом дивизионе любительской лиги Сакарьи (область на северо-западе Турции).

В декабре 2017-го хоккейный клуб «Рангстед Сайер Кэпитал» из высшей лиги чемпионата Дании предложил игрокам получать заработную плату в криптовалюте. Биткоин-миллиардер Никлас Николайсен стал главным спонсором датской команды.

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