Футболиста впервые купили за биткоины

По словам члена правления клуба Хальдуна Сехита, покупка игрока за криптовалюту стала первой в истории футбола. «Харунустаспор» заплатил за Кироглу 0,0524 биткоина (547 долларов) и 540 долларов наличными.

Сехит выразил удовлетворение проведенной сделкой. «Если бог даст, биткоин принесет нам чемпионство», - отметил он. «Харунустаспор» участвует в первом дивизионе любительской лиги Сакарьи (область на северо-западе Турции).

В декабре 2017-го хоккейный клуб «Рангстед Сайер Кэпитал» из высшей лиги чемпионата Дании предложил игрокам получать заработную плату в криптовалюте. Биткоин-миллиардер Никлас Николайсен стал главным спонсором датской команды.