Футбольные клубы в Португалии заподозрили в запугивании судей

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Record.

Жорже Пинту да Кошта («Порту») и Бруну де Карвалью («Спортинг») подозреваются в оказании давления на судей.

Отмечается, что клубы использовали в том числе и соцсети, чтобы запугать арбитров и членов их семей. Бруну де Карвалью уже заявил, что это разбирательство - кампания, организованная против него конкурентами.

Ранее сообщалось, что испанский суд оставил под стражей бывшего президента «Барселоны».