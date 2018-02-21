Гагарина едва не утонула в ледяных водах Португалии

Среда, 21 Февраль 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Гагарина едва не утонула в ледяных водах Португалии

Полина Гагарина рассказала своим поклонникам в Instagram, как ее фотосессия на берегу Атлантического океана едва не закончилась трагедией.

Из-за разбушевавшейся стихии исполнительница чуть не утонула в ледяной воде.

Полина Гагарина приехала с семьей на отдых в Португалию. От вида берегов Атлантического океана у певицы закружилась голова, и она решила устроить экстремальную фотосессию. Звезда отечественного шоу-бизнеса стала спиной к бушующей стихии и начала позировать перед фотокамерой супруга. Внезапно накатившая волна ледяной воды затащила Гагарину в океан. Все попытки певицы самостоятельно выбраться на берег заканчивались неудачей, однако оперативно подоспевший на помощь муж все же смог вытащить звездную жену на берег. Исполнительница сильно испугалась, однако сейчас она вспоминает о ЧП в Португалии как об экстремальном приключении, пишет vistanews.ru.

Подписчики Instagram-аккаунта Гагариной не на шутку испугались за жизнь своего кумира, однако певица поспешила успокоить фанатов, заявив об отличном самочувствии. Ранее поп-исполнительница шокировала поклонников стрижкой «под мальчика».

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