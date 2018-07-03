Гасилин перешел в португальский клуб «Академико»

Условия соглашения на данный момент не сообщаются. «Академико» выступает во втором дивизионе Португалии, пишет news.sportbox.ru.

В минувшем сезоне 22-летний футболист провел в чемпионате России за «Амкар» шесть матчей, в которых результативными действиями не отличился. Сам пермский клуб был расформирован из-за финансовых проблем.