Где лучше всего живется в Испании?

Центр социологических исследований опросил 3 тысяч человек, проживающих в разных регионах Испании, как в континентальной части, так и на островах. Анкета включала 40 вопросов для оценки счастья.

Самыми благополучными автономными сообществами оказались Наварра и Балеарские острова. Респондентам предлагали оценить по шкале от 1 до 10 свое ощущение удовлетворенности жизнью. Среди прочего, у них также поинтересовались об употреблении антидепрессантов. По совокупности показателей Наварра и Балеарские острова набрали 7,85 и 7,84 балла, соответственно, пишет noticia.ru.

Самый низкий результат – в Галисии, которая получила всего 7,05 баллов. В северо-западном регионе, который славится своими штормами и дождливой погодой, самый высокий показатель по доле населения, употребляющего антидепрессанты, успокоительные или снотворные средства. Почти 15% жителей Галисии регулярно принимает медикаменты, в то время как средний показатель по Испании составляет около 10%.

Предпоследнее место заняла Риоха (7,12). Тройку самых «несчастных» регионов Испании замыкает Астурия (7,18 баллов).