Где лучше всего живется в Испании?

Четверг, 22 Ноябрь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Где лучше всего живется в Испании?

Социологическое исследование показало, жители каких регионов Испании чувствуют себя наиболее счастливыми.

Центр социологических исследований опросил 3 тысяч человек, проживающих в разных регионах Испании, как в континентальной части, так и на островах. Анкета включала 40 вопросов для оценки счастья.

Самыми благополучными автономными сообществами оказались Наварра и Балеарские острова. Респондентам предлагали оценить по шкале от 1 до 10 свое ощущение удовлетворенности жизнью. Среди прочего, у них также поинтересовались об употреблении антидепрессантов. По совокупности показателей Наварра и Балеарские острова набрали 7,85 и 7,84 балла, соответственно, пишет noticia.ru.

Самый низкий результат – в Галисии, которая получила всего 7,05 баллов. В северо-западном регионе, который славится своими штормами и дождливой погодой, самый высокий показатель по доле населения, употребляющего антидепрессанты, успокоительные или снотворные средства. Почти 15% жителей Галисии регулярно принимает медикаменты, в то время как средний показатель по Испании составляет около 10%.

Предпоследнее место заняла Риоха (7,12). Тройку самых «несчастных» регионов Испании замыкает Астурия (7,18 баллов).

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья