Где находится самый маленький испанский город?

Четверг, 18 Октябрь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Где находится самый маленький испанский город?

Самый маленький муниципалитет в Испании Эмперадор занимает площадь всего 30 600 м2 и располагается в комарке Уэрта-Норте в провинции Валенсия, в 10 км от столицы региона.

Он граничит всего с одним муниципалитетом – Мусерос, который окружает его со всех сторон.

В городке всего 9 улиц и 747 жителей. В мэрии работает 10 человек, а ежегодный бюджет составляет 280 тысяч евро, пишет noticia.ru.

Населенный пункт также известен как Ла-Вента-дель-Эмперадор («Трактир Эмперадора»), этим названием он обязан трактиру, который в свое время располагался на территории современного муниципалитета и принимал путников, которые ехали из Валенсии в храм Эль-Пуч. В XVIII веке торговец по имени Агустин Эмперадор построил на его месте винокурню и текстильные мастерские, и населенный пункт разросся до самостоятельного муниципалитета. В 1978 году Эмперадор вошел в состав Мусерос, однако местные жители через протесты и обращения в Верховный суд добились возвращения городку муниципального статуса.

Застройка в Эмперадоре относится к городскому типу, при этом после завершения крупного проекта в 2007 году, свободной площади для строительства жилья не осталось.

Большинство жителей Эмперадора работает в Валенсии. В муниципалитете нет ни супермаркета, ни школы, ни кладбища. Среди услуг – аптека, столярная мастерская, агентство недвижимости, кафе и киоск. Дважды в неделю в Эмперадор приезжает врач. Дети ходят в школу в Альбалат-дельс-Сорельс, расположенный всего в километре, а подростки – в старшую школу в Фойос, в 3 км от Эмперадора. При этом жители не ощущают себя в изоляции, а, напротив, ценят Эмперадор за спокойную, почти семейную атмосферу и безопасность, хотя полиции в муниципалитете тоже нет.

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