Где перезахоронят Франко?

Пока новое место для захоронения тела испанского диктатора не выбрано, однако наиболее вероятным вариантом является кладбище Mingorrubio в столичном пригороде Эль-Пардо. По словам родственников каудильо, таково было его собственное желание, хотя в завещании Франко нет никаких упоминаний об этом месте. Историк Пол Престон, в свою очередь, пишет о том, что во время открытия Долины павших Франко с энтузиазмом обсуждал возможность почить именно на территории монументального комплекса.

Кладбище Mingorrubio гораздо более скромное и менее ухоженное по сравнению с Долиной павших. Изначально оно было построено для погребения останков военных, которые входили в состав охраны Франко. Позже на нем появились и другие могилы с именами известных деятелей эпохи диктатуры: премьер-министров Луиса Карреро Бланко и Карлоса Ариаса Наварро, министров Немезио Фернандеса Куэста Ильяна и Феликса Альвареса Аренаса.

В крипте Mingorrubio с 1988 года покоится Кармен Поло, вдова Франко, а с 2017 - их единственная дочь Мария дель Кармен. Роскошная крипта расположена в подвалах часовни. В ней есть место для еще 7-9 захоронений, одним из которых может вскоре стать тело испанского диктатора, пишет noticia.ru.