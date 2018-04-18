Генпрокуратура РФ запросила арест банковских счетов россиян за рубежом

«В 2017 году в компетентные органы иностранных государств дополнительно направлены запросы о наложении ареста на денежные средства в банках Лихтенштейна, Швейцарии, Сингапура, островов Кука на общую сумму 1,3 млрд евро, а также на три объекта недвижимого имущества и движимое имущество во Франции и Испании», - говорится в ежегодном докладе генпрокурора Юрия Чайки, направленном в Совет Федерации.

Как отметил генпрокурор, «впервые судебные органы Франции удовлетворили российский запрос о конфискации в пользу России двух объектов недвижимого имущества общей стоимостью 200 млн евро (до настоящего времени судебное решение в силу не вступило), а также наложили арест на три объекта недвижимости на общую сумму 120 млн евро».

Кроме того, компетентные органы Швейцарии удовлетворили запросы о наложении ареста на денежные средства в банках и недвижимое имущество в размере около трех миллионов евро, добавил Чайка.

По его словам, «в результате усилий Генеральной прокуратуры РФ удалось достичь конкретных результатов по вопросам розыска, ареста, конфискации и возврата из-за рубежа имущества, полученного преступным путем».