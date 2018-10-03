Германия «посоветовала» итальянским мигрантам возвращаться на родину

Среда, 03 Октябрь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Германия «посоветовала» итальянским мигрантам возвращаться на родину

Сотни итальянских граждан, которые живут в Германии, получили письма от местного Управления по вопросам миграции с приглашением вернуться на родину.

Местные ведомства даже предлагали итальянским гражданам оплатить расходы на дорогу в случае недостатка средств.

История стала известна после репортажа на «Радио Колонья», немецкой радиостанции на итальянском языке, где проводилось интервью с итальянской женщиной, которая, после того как забеременела, обратилась в Управление по вопросам труда с просьбой о пособии. Женщина приехала в Германию около 5 лет назад, поменяла несколько рабочих мест, в том числе, трудилась на заводе. Потом забеременела, но, к сожалению, с отцом ребенка рассталась, и после этого ей ничего не оставалось, кроме как обратиться к государству за социальной помощью, что является обычной практикой в Германии, где часто женщины бывают в декрете до трех лет.

Но в итоге женщина получила отказ, и ее дело было передано в Управление по вопросам миграции, откуда пришло письмо с предложением вернуться в Италию. Подобные письма получили еще сотни итальянцев, которые, живя в Германии, оказались без работы.

Новость прокомментировал итальянский вице-секретарь по внешним делам Рикардо Мерло. «Если это правда, то действия Германии нарушают дух Европейского союза. Это был бы парадокс, потому что Германия, с одной стороны, обвиняет Италию, когда Италия защищает Европу от нелегальной миграции, а с другой - бьет по фундаментальным правам граждан ЕС», - заявил политик.

Некоторые итальянские СМИ не теряли время и тиражировали новость с заголовками вроде «Германия депортирует итальянцев», но другие СМИ, как, например, газета La Repubblica говорили об «утке»: мол, никто не собирается «депортировать» итальянцев, просто им было вежливо предложено вернуться в свою страну и обвинили другие СМИ (не обошлось также без намека на правительство) в «антинемецкой» пропаганде.

Решение немецких властей основывается на законе о получении социальной помощи, который предусматривает, что граждане ЕС имеют право на получение денежных средств, только если они находились на территории Германии не менее 5 лет. Закон был введен два года назад, чтобы бороться с феноменом «туристов социальной помощи». До этого граждане ЕС могли получить помощь уже после третьего месяца.

Пока никто из итальянцев не был вынужден покидать территорию Германии. Мол, право свободного передвижения для граждан ЕС и право получить социальную помощь - две совершенно разные вещи.

Стефано ди Лоренцо (Берлин)

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