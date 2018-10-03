Герой Италии Лука Пармитано вернется в космос

Среда, 03 Октябрь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Герой Италии Лука Пармитано вернется в космос

Герой Италии Лука Пармитано вернется в космос как командир экспедиции МКС.

Лука Пармитано – современный герой Италии вернется в космос для новой миссии под названием «Beyond» Итальянский космонавт впервые станет командиром экспедиции МКС— ESA Итальянский астронавт впервые станет командиром экспедиции МКС, вторая миссия астронавта Луки Пармитано под названием Beyond ("За пределами") запланирована на 2019 год, сообщается на сайте Европейского космического агентства (ESA).

Лука Пармитано объявил название миссии представил ее эмблему на мероприятии ESA в Италии. «Лука отправится на миссию Beyond, когда вернется на МКС в 2019 году в рамках экспедиции 60/61 вместе с Эндрю Морганом из НАСА и Александром Скворцовым из »Роскосмоса"", — сообщается в пресс-релизе.

"Это третий раз, когда роль командира возлагается на европейского астронавта, и первый раз на астронавта из Италии", — отмечается в документе. 

Отмечается, что на работу над Beyond Пармитано вдохновили миссия Тома Песке Proxima и текущая миссия Александра Герста Horizon.  Эмблема миссии представляет собой изображение того, как астронавт смотрит в космос, а Земля и МКС отражаются в смотровом стекле его шлема. На заднем плане изображена Луна, за ней — Марс. В космосе точечно сверкают звезды, по левому краю белым цветом написано название миссии — Beyond, пишет napoli1.com.

Пармитано проходит подготовку к предстоящей миссии в Космическом центре имени Линдона Джонсона в Хьюстоне, Центре подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина в Московской области и Европейском центре астронавтов в Кельне. Помимо тренировок на тренажере корабля «Союз» Пармитано знакомится с экспериментами, которые он будет проводить на орбитальной станции.  

Первая миссия Пармитано под названием Volare ("Лететь") состоялась в 2013 году и продлилась 166 дней. За это время астронавт совершил две прогулки в открытом космосе и провел ряд экспериментов.

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