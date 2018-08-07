Гиббс может перебраться в чемпионат Италии

Вторник, 07 Август 2018 Италия Италия Популярные материалы

Гиббс может перебраться в чемпионат Италии

Спортивный директор «Торино» Джанлука Петрачи прибыл в Англию на переговоры с игроком «Вест Бромвича» Кираном Гиббсом.

В данный момент итальянский клуб находится на туманном Альбионе для проведения товарищеского матча с «Ливерпулем» Юргена Клоппа. Эта игра запланирована  как причина проведения трансферной сделки.

Сообщается, что «Торино» намерен предложить англичанам годичную аренду футболиста с последующим выкупом. Отмечается, что чиновник планирует лично провести переговоры с Гиббсом и убедить его переехать в Италию, пишет news.sportbox.ru.

Напомним, что защитник провел минувший сезон в «Вест Бромвиче», с которым вылетел из АПЛ.

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