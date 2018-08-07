Гиббс может перебраться в чемпионат Италии

В данный момент итальянский клуб находится на туманном Альбионе для проведения товарищеского матча с «Ливерпулем» Юргена Клоппа. Эта игра запланирована как причина проведения трансферной сделки.

Сообщается, что «Торино» намерен предложить англичанам годичную аренду футболиста с последующим выкупом. Отмечается, что чиновник планирует лично провести переговоры с Гиббсом и убедить его переехать в Италию, пишет news.sportbox.ru.

Напомним, что защитник провел минувший сезон в «Вест Бромвиче», с которым вылетел из АПЛ.