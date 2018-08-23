Гигантская «ладонь Будды» появилась на поле в Китае

На пастбище около города Эренхот в автономном районе Внутренняя Монголия в Северном Китае появилось необычное произведение искусства.

Рисунок на поле изображает ладонь, которую уже окрестили как «ладонь Будды».

Она занимает площадь в 40 тысяч квадратных метров, что равняется шести футбольным полям.

Оценить масштабный рисунок можно только с воздуха.