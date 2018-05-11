Гигантский кактус убил отдыхающую пенсионерку

Пятница, 11 Май 2018 Мир Мир Популярные материалы

Гигантский кактус убил отдыхающую пенсионерку

Жительница французского города Ле-Канне скончалась от ранений после того, как на нее упал гигантский кактус.

Инцидент произошел в Монако, куда 92-летняя женщина приехала отдохнуть. Во время прогулки на улице около большой лестницы на француженку неожиданно свалился огромный кактус. В результате происшествия она была доставлена в ближайшую больницу.

С ней также были еще несколько человек: 60-летний мужчина получил травму ноги, еще одна 50-летняя женщина пожаловалась на боли в спине после инцидента.

О смерти пожилой женщины сообщил ее внук в Facebook. Информацию подтвердили сотрудники служб безопасности.

В результате происшествия было инициировано расследование. Пока причины падения необычайно массивного кактуса выяснить не удалось.

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