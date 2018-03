Гимн Германии предложили сделать гендерно-нейтральным

Такое предложение она выдвинула на отчете, приуроченном к Международному женскому дню, сообщает Bild.

Политик считает, что строчку «братски с сердцем и рукой» надо изменить на «бодро с сердцем и рукой», а вместо слова «отечество» использовать «родина». Розе-Меринг напомнила, что в 2012 году в Австрии начали петь «родина великих дочерей и сыновей», хотя раньше в гимне звучали лишь «сыновья».

В начале февраля в Канаде приняли закон, по которому англоязычный гимн страны стал гендерно-нейтральным. Строка национального гимна «Патриотизм - удел твоих сынов» (True patriot love in all thy sons command) была заменена на «Патриотизм - удел нас всех» (True patriot love in all of us command).

Стихи, на которых основывается национальный гимн Германии, были написаны поэтом Генрихом Гоффманом фон Фаллерслебеном в 1841 году. С 1991 года используется лишь третья строфа стихотворения.