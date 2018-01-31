Глава бренда для серферов пропал в океане

Трагедия произошла во время прогулки Аньеза на яхте в Атлантическом океане в окрестностях курорта Капбретон на северо-востоке Франции, где он жил с женой и детьми. Пустое судно без такелажа, принадлежавшее предпринимателю, позже было найдено на пляже к северу от курорта Биарриц. 30 января 2018 года, сразу после обнаружения яхты, местная береговая охрана отправила на поиски Аньеза четыре поисково-спасательных судна и четыре вертолета. 31 января поиски были продолжены.

Компания Quiksilver, Inc. (от англ. quicksilver - ртуть) основана Аланом Грином (Alan Green) в 1970 году в Торки (штат Виктория, Австралия). Она выпускает обувь, одежду и аксессуары для серфинга, сноубординга, скейтбординга и других экстремальных видов спорта. Головной офис фирмы в настоящее время находится в Хантингтон-Бич (штат Калифорния, США). Компания также владеет брендами Roxy, DC Shoes и Hawk. Пьер Аньез руководил брендом Quiksilver около 30 лет.