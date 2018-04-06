Глава итальянских арбитров получил письмо с пулями

Отмечается, что такие же посылки получили вице-президент ассоциации Нарцисо Писакрета и Никола Риццоли, в обязанности которого входит назначение арбитров на матчи.

Глава организации отметил, что итальянская полиция начала расследование по этому делу, пишет gazeta.ru.

Также Никки осудил журналиста, который предложил фанатам стрелять в судей.

Ранее Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил об утверждении использование системы VAR на чемпионате мира 2018 года в России.