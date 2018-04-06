Глава итальянских арбитров получил письмо с пулями

Пятница, 06 Апрель 2018 Италия Италия Популярные материалы

Глава итальянских арбитров получил письмо с пулями

Глава ассоциации итальянских рефери Марчелло Никки заявил, что ему пришла посылка с пулями в знак протеста против системы видеопомощи арбитрам (VAR).

Отмечается, что такие же посылки получили вице-президент ассоциации Нарцисо Писакрета и Никола Риццоли, в обязанности которого входит назначение арбитров на матчи.

Глава организации отметил, что итальянская полиция начала расследование по этому делу, пишет gazeta.ru.

Также Никки осудил журналиста, который предложил фанатам стрелять в судей.

Ранее Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил об утверждении использование системы VAR на чемпионате мира 2018 года в России.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: фестиваль независимого кино в Лиссабоне

      Познакомьтесь с новыми именами и тенденциями в мировом кино на Indie Lisboa.

      Подробнее

    • Португалия: внимание, радары!

      Избежать «неожиданных» штрафов за превышение скорости - не сложно.

      Подробнее

    • Испанские полицейские за день изъяли более восьми тонн гашиша

      Полицейские испанской провинции Кадис за один день изъяли более 8 тонн гашиша.

      Подробнее

    • Мадрид - лучший регион в Испании для работы

      Мадридское сообщество возглавило рейтинг автономных областей Испании по привлекательности для работников.

      Подробнее

    • Глава итальянских арбитров получил письмо с пулями

      Глава ассоциации итальянских рефери Марчелло Никки заявил, что ему пришла посылка с пулями в знак протеста против системы видеопомощи арбитрам (VAR).

      Подробнее

    • В Италии во время военных учений разбился вертолет

      Вертолет военно-морских сил Италии, участвовавший в операции Mare Sicuro («Спокойное море»), минувшей ночью в ходе учений упал в Средиземное море.

      Подробнее

    • Facebook удалил сообщения Марка Цукерберга

      Администрация социальной сети Facebook удалила сообщения ее основателя Марка Цукерберга из переписок с пользователями в мессенджере.

      Подробнее

    • В Финляндии мужчина впервые родил ребенка

      В Финляндии зафиксирован первый случай, когда ребенка родил мужчина-трансгендер.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!