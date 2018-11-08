Глава МИД Италии выступил за укрепление диалога с Россией

Четверг, 08 Ноябрь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Глава МИД Италии выступил за укрепление диалога с Россией

Евросоюз (ЕС) должен наладить диалог с Россией, а не решать вопросы международного права лишь наложением санкций.

Об этом заявил министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо Миланези в интервью испанскому изданию El País. Текст интервью опубликован 7 ноября, пишет regnum.ru.

«[Отменять санкции] необязательно, но нужно усилить, и намного, диалог, чтобы добиться желаемого результата. Не нужно отделываться наказанием гражданского общества России, граждан», — сказал Миланези.

«Примем во внимание, что беспокойство стран севера и востока ЕС в отношении России суммируются с опасениями стран юга, и в особенности Италии, большими потоками мигрантов и нестабильностью в регионе. Мы хотели бы, чтобы ЕС и НАТО также обеспокоились этим, как северным и восточным флангом. Если они просят от средиземноморских стран солидарности с тем, что происходит на востоке, мы хотим такой же солидарности в южном вопросе», — заключил он.

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