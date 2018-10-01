Глава МВД Италии намерен разогнать цыганские лагеря в стране

Еще раньше Маттео Сальвини высказал свое намерении «пересчитать» всех цыган, проживающих в Италии, так как в данное время власти не знают, сколько в стране проживает цыган и чем они промышляют. Необходимость ввести ромов в правовое поле образовалась после ряда нарушений ими действующих итальянских законов, пишет napoli1.com.

После таких заявлений представители международных организаций, в том числе и ООН, обвинили Маттео Сальвини в расизме. Правда непонятно в чем они увидели расизм, если итальянское правительство наоборот хочет уравнять цыган в правах с другими жителями Италии.