Глава МВД Италии указал Меркель на ошибки

Вторник, 04 Сентябрь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Глава МВД Италии указал Меркель на ошибки

Ангела Меркель допустила грубые ошибки в миграционной политике, недооценив риск социальных конфликтов.

Так считает министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини.

«Определенно, в последние годы Ангела Меркель недооценивала риск социальных конфликтов, утверждая, что в Германии есть место для сотен тысяч этих людей», – сказал Сальвини в интервью Deutsche Welle.

Он напомнил о недавних событиях в Хемнице, жители которого выходят на митинги протеста после убийства немца в многонациональной драке. Также он вспомнил о происходящем в новогоднюю ночь на 2016 год на вокзале в Кельне, после которой множество женщин заявили о кражах и сексуальных домогательствах со стороны мигрантов, пишет vz.ru.

«Однако правительство Германии в течение лет недооценивало эту проблему», – считает Сальвини.

Ранее глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини запретил судам с мигрантами заходить в порты страны. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте пригрозил заблокировать бюджет ЕС из-за отказа европейских партнеров участвовать в распределении мигрантов, которые были спасены кораблем итальянской береговой охраны Diciotti в Средиземном море.

В конце июня глава МВД Италии Маттео Сальвини и министр экономического развития, труда и социальной политики Италии Луиджи Ди Майо заявили, что Италия не собирается становиться «лагерем беженцев для всей Европы».

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