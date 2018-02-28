Глава МВД Украины купил виллу в Италии

Об этом сообщает украинское издание «Наши деньги», занимающееся расследованиями коррупционных схем украинской власти и бизнеса. Сам Аваков заявил, что хозяйкой виллы является его жена.

Согласно документам из делового и имущественного реестров Италии, на которые ссылаются авторы расследования, в 2017 году министр внутренних дел стал владельцем виллы на побережье Средиземного моря в Италии. Вилла площадью 566 метров насчитывает 26 комнат. Приблизительная стоимость недвижимости составляет около 774 тысячи евро. Спутниковые снимки сервиса Google Maps показывают по обозначенному в реестре адресу огромный дом с бассейном, пишет rg.ru.

Журналисты определили цепочку фирм и людей, через которых Аваков приобрел элитную недвижимость. При этом одной из «прокладок» выступила общественная организация «Институт Горшенина» - одна из ведущих на Украине экспертных групп, специализирующихся на политическом консалтинге, владеющая медиа-активами.

«Это один из туристических бизнес-проектов, которым занимается супруга в Италии, в рамках работы в итальянской компании», - коротко прокомментировал изданию «Украинская правда» эту информацию сам Аваков.

Следует пояснить, что у Аваков испытывает давнюю любовь к Италии: здесь в 2011-2012 годах под предлогом ведения неких общественных и коммерческих проектов он скрывался от уголовного преследования на родине и с тех пор регулярно проводит отпуск.