Глава пакистанских военных встретился с министром обороны Италии

Пятница, 19 Октябрь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Глава пакистанских военных встретился с министром обороны Италии

Начальник штаба сухопутных войск Пакистана генерал Камар Джавед Баджва посетил Италию и встретился с главой оборонного ведомства страны.

Начальник штаба сухопутных войск Пакистана генерал Камар Джавед Баджва после визита в Великобританию направился в Италию. По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn со ссылкой на межведомственную информационную службу вооруженных сил Пакистана, генерал Баджва встретился с министром обороны Италии.

Целью встречи было укрепление двустороннего сотрудничества, а также развитие совместных проектов в области безопасности, в том числе в контртеррористических операциях. Глава пакистанских военных стал свидетелем маневров итальянских формирований в ходе морской десантной операции, пишет regnum.ru.

Также пакистанские военные провели переговоры с представителями ВПК Италии.

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