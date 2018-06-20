Главной причиной ухода испанцев с работы являются низкие зарплаты

В частности, 51% жителей страны был вынужден подать заявление об увольнении по собственному желанию из-за того, что оплата их труда представлялась им не соответствующей занимаемой должности, а также потраченным времени и усилиям. В тройку наиболее часто упоминаемых причин для расставания с «насиженным местом» также входят отсутствие перспектив дальнейшего карьерного роста (44%) и непризнание заслуг или профессиональных достижений (33%).

С другой стороны, если руководство организации гарантирует своим сотрудникам стабильность (43%) и достойную оплату труда (40%), они предпочитают не искать более выгодных вариантов на стороне. На решение испанцев остаться влияет также наличие интересных проектов (40%) и удобное местоположение работы. Тем не менее, когда приходит момент для принятия окончательного решения, определяющее значение может иметь уже другой фактор - как, например, возможность совмещения работы с личной или семейной жизнью, пишет espanarusa.com.

Труднее всего работодателям удержать профессионалов, имеющих высшее образование и обладающих достаточным опытом, так как в большинстве областей на них всегда существует устойчивый спрос, а прочие способы добиться их «верности», кроме повышения оклада и премиальных, уже не помогают. В основном это касается сотрудников в возрасте от 25 до 45 лет, поскольку молодежь еще рассчитывает сделать карьеру в компании, а «ветераны», если они довольны условиями, надеются доработать до пенсии.