Главой ПАСЕ стал итальянец

Утверждение его на эту должность состоялось в понедельник на открытии январской сессии ПАСЕ в Страсбурге.

Кандидатура Николетти была единственной, больше никто из депутатов на пост спикера ассамблеи в этот раз не баллотировался.

Срок полномочий главы ПАСЕ составляет один год с возможностью однократного продления на год.

Взойдя в президиум и впервые взяв слово в качестве председателя ассамблеи, Николетти подчеркнул, что все делегации ПАСЕ должны сосредоточить свои усилия на единении и отстаивании основополагающих ценностей Совета Европы - защите прав человека и принципа верховенства права, сообщает euromag.ru.

ПАСЕ - один из двух главных уставных органов Совета Европы; консультативный орган, состоящий из представителей парламентов всех государств-членов.