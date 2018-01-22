Главой ПАСЕ стал итальянец

Понедельник, 22 Январь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Главой ПАСЕ стал итальянец

Новым председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) стал итальянский политик Микеле Николетти.

Утверждение его на эту должность состоялось в понедельник на открытии январской сессии ПАСЕ в Страсбурге.

Кандидатура Николетти была единственной, больше никто из депутатов на пост спикера ассамблеи в этот раз не баллотировался.

Срок полномочий главы ПАСЕ составляет один год с возможностью однократного продления на год.

Взойдя в президиум и впервые взяв слово в качестве председателя ассамблеи, Николетти подчеркнул, что все делегации ПАСЕ должны сосредоточить свои усилия на единении и отстаивании основополагающих ценностей Совета Европы - защите прав человека и принципа верховенства права, сообщает euromag.ru.

ПАСЕ - один из двух главных уставных органов Совета Европы; консультативный орган, состоящий из представителей парламентов всех государств-членов.

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