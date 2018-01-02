Глаза предложили покрывать лаком

В коллекцию вошли пудровые тени для век, тушь для ресниц, карандаши для глаз, а также прозрачный блеск для век.

Тени Tom Ford Private Shadow предлагаются в 30 разных оттенках и пяти текстурах: Ultra Suede (полностью матовая), Suede (полуматовая), Sateen (сатиновая), Vinyl (металлик) и Paillette (сверкающая). Их можно использовать по отдельности и смешивать. Тушь для ресниц выпущена в трех видах: Shutterlash (для объема), Fullscreen (для разделения) и Spike Lash (с эффектом склеивания, словно у заплаканных глаз). Карандаш для контура глаз Tom Ford Eye Kohl Intense позволяет создавать макияж smoky eyes, а лак для век Eye Gloss создает влажный эффект.