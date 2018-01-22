Global Daily Fantasy Sports вышла на рынок Италии

Понедельник, 22 Январь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Global Daily Fantasy Sports вышла на рынок Италии

Global Daily Fantasy Sports запустила сеть, ориентированную на итальянцев, благодаря партнерству с Lottomatica.

В соответствии с соглашением, Lottomatica будет выступать в качестве руководителя сети, а ее клиенты получат доступ к зарегистрированной базе данных пользователей, которая превышает 30 миллионов игроков, пишет sportxbet.ru.

Другие итальянские операторы также смогут присоединиться к ежедневной сети спортивных фэнтези-игр (DFS) и объединить базы данных пользователей вместе, чтобы создать более крупные предложения призового фонда.

Исполнительный директор Global Daily Fantasy Sports Дарси Крог сказал: «Мы очень рады запуску нашей итальянской сети DFS и надеемся на сотрудничество с нашими партнерами в области инноваций и создания ежедневных спортивных игр в Италии».

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