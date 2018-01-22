Global Daily Fantasy Sports вышла на рынок Италии

В соответствии с соглашением, Lottomatica будет выступать в качестве руководителя сети, а ее клиенты получат доступ к зарегистрированной базе данных пользователей, которая превышает 30 миллионов игроков, пишет sportxbet.ru.

Другие итальянские операторы также смогут присоединиться к ежедневной сети спортивных фэнтези-игр (DFS) и объединить базы данных пользователей вместе, чтобы создать более крупные предложения призового фонда.

Исполнительный директор Global Daily Fantasy Sports Дарси Крог сказал: «Мы очень рады запуску нашей итальянской сети DFS и надеемся на сотрудничество с нашими партнерами в области инноваций и создания ежедневных спортивных игр в Италии».