Глобальное потепление объяснили природным циклом

Вторник, 31 Июль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Глобальное потепление объяснили природным циклом

Потепление связано с высвобождением углекислого газа из вод Южного океана.

Международная группа ученых из Принстонского университета (США) и Института химии имени Макса Планка (Германия) пришла к выводу, что глобальное потепление за последние 11 тысяч лет связано с высвобождением углекислого газа из вод Южного океана. Вместе с тем, этот процесс не связан с климатическими изменениями, спровоцированными человеческой деятельностью в последние десятилетия, и объясняет лишь стабилизацию относительно высокой температуры несколько тысяч лет назад. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Последняя ледниковая эпоха окончилась примерно в 9700-9600 годах до нашей эры, после чего началось межледниковье, называемое голоценом. Считается, что климатический оптимум, когда средняя температура достигала наивысших значений (на 1-3 градуса Цельсия теплее, чем сейчас), продолжался в период с 9 до 5 тысяч лет назад. Этот цикл, кроме других факторов, обусловлен содержанием углекислого газа в атмосфере, который, в свою очередь, зависит от взаимодействия Мирового океана и воздушной оболочки Земли.

Ученые связывают переход от ледниковой эпохи к межледниковью с увеличением уровня парниковых газов, однако точная причина этого явления оставалась неизвестной.

Исследователи проанализировали следовые количества молекул азота в окаменелостях голоцена, оставшихся от диатомовых водорослей и фораминифер, чтобы определить, какие процессы происходили в Южном океане, и смоделировать их. Известно, что Южный океан, окружающий Антарктиду, является регионом, где наблюдается крупномасштабный апвеллинг — подъем глубинных вод к поверхности. Здесь углекислый газ, растворенный в морской воде, высвобождается в атмосферу.

Ученые выяснили, что 11 тысяч лет назад произошло усиление апвеллинга, которое привело к стабилизации теплого климата. Это сопровождалось повышением концентрации углекислого газа в атмосфере с 260 до 280 частей на миллион. Этот небольшой прирост сыграл ключевую роль в поддержании относительно высокой средней температуры, что предотвратило ее постепенное снижение как в другие межледниковья.

Известно, что деятельность человека, выражающаяся в сжигании ископаемого топлива, способствовала увеличению концентрации диоксида углерода с 280 до 400 частей на миллион.

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