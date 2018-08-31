GNFY Португалия 2018

Пятница, 31 Август 2018 Португалия Португалия Португалия Популярные материалы Досуг

GNFY Португалия 2018

В сентябре примите участие в чемпионате GNFY Португалия и ощутите прилив адреналина в крови, посоревновавшись в настоящем чемпионате профессионального велоспорта.

В качестве бонуса у вас есть возможность насладиться разнообразием горных и морских пейзажей по всему маршруту, проходящему через Кашкайш (Cascais), Мафру (Mafra) и Синтру (Sintra).

Город Кашкайш был выбран для проведения международного велопробега Granfondo New York. Здесь будет находится старт и финиш двух маршрутов - Granfondo 162 км и Mediofondo 82 км. Велопробег начнется в Яхтенной пристани Кашкайша (Marina de Cascais), далее проследует по Набережной (Estrada Marginal), и вслед за этим - через автодром Эшторил, Мафру, Эрисейру, Азеньяш-ду-Мар, горную цепь Серра-да-Синтра, Мальвейра-да-Серра, мыс Рока, пляж Гиншу и закончится в центре города Кашкайша. Это амбициозный маршрут, который проходит по участкам, которые славятся своей необычной природной красотой и историко-культурным богатством и находятся на высоте свыше 2300 метров над уровнем моря.

Это соревнование считается огромным вызовом, серьезной проверкой на прочность и выносливость, где четко проявляется конкуренция с другими спортсменами. Вот таким и есть дух чемпионата GFNY, события, в котором могут принять участие как любители, так и профессионалы велоспорта и где воссоздается настоящее профессиональное соревнование по шоссейным велогонкам, к чему и призывает его лозунг «Быть профи в течение дня».

Итак, в Кашкайше пройдет 16 из запланированных на 2018 год велогонок GNFY. Эта концепция родилась в Нью-Йорке в 2011 году и быстрое распространилась на различные регионы и города мира. В настоящее время соревнование объединяет наибольшее количество велосипедистов разных национальностей. В Нью-йоркском чемпионате приняли участие спортсмены из 93 стран, и на его открытии в Португалии ожидается присутствие участников со всех уголков мира.

Время проведения: 9 сентября

Место проведения: Cascais

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • GNFY Португалия 2018

      В сентябре примите участие в чемпионате GNFY Португалия и ощутите прилив адреналина в крови, посоревновавшись в настоящем чемпионате профессионального велоспорта.

      Подробнее

    • Португалия: волна изнасилований в Синтре

      Недавний случай изнасилования стал уже третьим в зоне Синтра в течение недели.

      Подробнее

    • Испания: на пляжах Торрокса появится бесплатный WiFi

      Власти Торрокса (Малага) сообщили о том, что на побережье муниципалитета впервые появится бесплатный WiFi.

      Подробнее

    • Испания сохранила за собой звание лидера мировой трансплантологии

      В 26-й раз подряд Испания удостоилась звания мирового лидера по числу как произведенных трансплантаций, так и доноров.

      Подробнее

    • Перес выиграл первую практику Гран-при Италии

      Мексиканский пилот команды "Форс Индия" Серхио Перес стал лучшим в первой свободной практике Гран-при Италии - 14-го этапа чемпионата "Формулы-1".

      Подробнее

    • Безработица в Италии незначительно сократилась в июле

      Уровень безработицы в Италии опустился в июле 2018 года до 10,4% с 10,8% в предыдущем месяце.

      Подробнее

    • Мужчина напал с ножом на людей на вокзале Амстердама

      Мужчина напал с ножом на пассажиров на центральном вокзале Амстердама, после чего был подстрелен сотрудниками правоохранительных органов.

      Подробнее

    • На Юпитере нашли воду

      Группа американских ученых выяснила, что Большое Красное Пятно, крупный атмосферный вихрь на Юпитере, содержит большое количество воды.

      Подробнее

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья