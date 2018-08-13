Годовая инфляция в Италии в июле ускорилась до 1,5%

Понедельник, 13 Август 2018 Италия Италия Популярные материалы

Годовая инфляция в Италии в июле ускорилась до 1,5%

Потребительские цены в Италии в июле 2018 года по национальным стандартам (СPI) по отношению к июлю 2017 года выросли на 1,5% после повышения на 1,3% в июне.

Об этом свидетельствуют окончательные данные итальянского статистического агентства Istat.

По сравнению с июнем текущего года цены увеличились на 0,3%.

Данные совпали с предварительными показателями.

Потребительские цены без учета таких волатильных факторов, как цены на энергоносители, продукты питания и алкоголь, увеличились в июле на 0,7% в годовом выражении после 0,8% месяцем ранее.

Цены на продукты питания увеличились на 2,4% в годовом выражении и снизились на 0,8% за месяц. Стоимость алкогольных напитков и табачных изделий выросла на 3,8% за год и на 0,3% - за июль. Цены на одежду и обувь поднялись на 0,1% в годовом исчислении и снизились на 0,1 за месяц. Расходы на транспорт увеличились на 4% и на 0,2%, соответственно, пишет finmarket.ru.

Потребительские цены в Италии, рассчитанные по стандартам Европейского союза (HICP), в годовом выражении выросли на 1,9% и снизились на 1,4% за месяц.

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