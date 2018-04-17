Годовая инфляция в Италии в марте ускорилась до 0,8%

Об этом свидетельствуют окончательные данные итальянского статистического агентства Istat.

По сравнению с февралем текущего года цены увеличились на 0,3%.

Данные были пересмотрены. Ранее сообщалось о повышении первого показателя на 0,9%, второго - на 0,4%.

Потребительские цены без учета таких волатильных факторов, как цены на энергоносители, продукты питания и алкоголь, увеличились в марте на 0,7% в годовом выражении после роста на 0,6% месяцем ранее..

Цены на продукты питания увеличились на 0,5% в годовом выражении и на 0,1% за месяц. Стоимость алкогольных напитков и табачных изделий выросла на 2,3% и 1,1%, соответственно. Цены на одежду и обувь поднялись на 0,3% и в годовом исчислении, и за месяц. Расходы на транспорт увеличились на 1,8% и на 0,7%, соответственно, пишет finmarket.ru.

Потребительские цены в Италии, рассчитанные по стандартам Европейского союза (HICP), в годовом выражении выросли на 0,9% и на 2,3% за месяц.

Istat также опубликовал данные о внешнеторговом балансе Италии в феврале.

В феврале 2018 года в Италии положительное сальдо внешнеторгового баланса составило 3,104 млрд евро по сравнению с отрицательным сальдо в размере 92 млн евро месяцем ранее.

Экспорт из Италии в феврале вырос на 3,9% по сравнению с февралем 2017 года (без учета сезонных колебаний) - до 36,2 млрд евро. Импорт увеличился на 0,5% и составил 33,1 млрд евро.

Профицит внешнеторговое сальдо со странами ЕС составило 1,130 млрд евро. С государствами, которые не являются членами ЕС, - 1,975 млрд евро.