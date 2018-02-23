Годовая инфляция в Италии в январе осталась на уровне 0,9%

Пятница, 23 Февраль 2018 Италия Италия Популярные материалы

Годовая инфляция в Италии в январе осталась на уровне 0,9%

Потребительские цены в Италии в январе 2018 года (по национальным стандартам СPI) поднялись на 0,9% в годовом исчислении, как и месяцем ранее.

Такие окончательные данные сегодня приводит статистическое агентство страны Istat.

Относительно предыдущего месяца инфляция в январе составила 0,3%, пишет rosbalt.ru.

При этом потребительские цены в Италии, рассчитанные по стандартам Евросоюза (HICP), повысились в январе на 1,2% в годовом сопоставлении и упали на 1,5% в помесячном исчислении.

Ранее стало известно, что положительное сальдо внешнеторгового баланса Италии в декабре 2017 года составило 5,253 млрд евро против 4,837 млрд евро за предыдущий месяц.

Экспорт из Италии вырос в позапрошлом месяце на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (без учета сезонных колебаний) до 36,8 млрд евро. Объем импорта увеличился на 3,7% и составил 31,55 млрд евро.

Напомним также, что экономика Италии по итогам IV квартала 2017 года выросла на 1,6% в годовом сопоставлении после повышения показателя на 1,7% в июле -сентябре%, свидетельствуют предварительные данные статуправления страны Istat.

Относительно предыдущих трех месяцев ВВП Италии прибавил 0,3% после роста на 0,4% в III квартале.

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