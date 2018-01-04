Голливудская актриса тайно сыграла свадьбу с танцовщицей

Четверг, 04 Январь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Голливудская актриса тайно сыграла свадьбу с танцовщицей

30-летняя актриса Эллен Пейдж, ставшая знаменитой после ролей в фильмах «Джуно» и «Леденец», сочеталась браком со своей подругой Эммой Портнер.

О радостном событии Пейдж сообщила на своей странице в Instagram и выложила фото двух рук с обручальными кольцами на безымянных пальцах.

«Не могу поверить, что теперь я могу называть эту невероятную женщину своей женой», - написала Эллен Пейдж под трогательной фотографией. При этом актриса не уточнила, где и когда состоялась свадебная церемония, пишет ntv.ru.

Летом прошлого года артистка стала часто появляться в обществе с Эммой Портнер, которая работает хореографом в танцевальной школе. О своей сексуальной ориентации Эллен Пейдж сообщила зимой 2014 года на конференции в поддержку ЛГБТ-молодежи. До того, как встретить Эмму Портер, Эллен состояла в отношениях с художницей Самантой Томас.

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