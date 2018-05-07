Голого Дональда Трампа выставят в музее паранормальных явлений

Понедельник, 07 Май 2018 Мир Мир Популярные материалы

Голого Дональда Трампа выставят в музее паранормальных явлений

В Лос-Анджелесе ценители искусства устроили настоящую борьбу за скульптурное изображение обнаженного Дональда Трампа.

Фигура голого президента ушла с аукциона за 28 тысяч долларов.

Владельцем лота стал телеведущий передачи о поисках привидений. Статую он планирует выставить в музее паранормальных явлений, пишет ntv.ru.

Таких обнаженных Трампов 2 года назад устанавливали в американских городах активисты, которые были против участия миллионера в президентских выборах. Уцелела только одна фигура.

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