Голого Дональда Трампа выставят в музее паранормальных явлений

Фигура голого президента ушла с аукциона за 28 тысяч долларов.

Владельцем лота стал телеведущий передачи о поисках привидений. Статую он планирует выставить в музее паранормальных явлений, пишет ntv.ru.

Таких обнаженных Трампов 2 года назад устанавливали в американских городах активисты, которые были против участия миллионера в президентских выборах. Уцелела только одна фигура.