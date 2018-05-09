Голый чемпион мира по бильярду

Чемпион мира по снукеру (разновидности бильярда) валлиец Марк Уильямс пришел голым на пресс-конференцию по поводу завоевания титула, выполнив условия ранее заключенного им пари.

В драматичном финале чемпионата мира Уильямс со счетом 18:16 обыграл шотландца Джона Хиггинса, едва не растеряв по ходу матча двукратное преимущество, пишет newsru.com.

Уильямс пообещал, что придет на пресс-конференцию голым, если добьется победы на турнире. Чемпион сдержал слово и добрался до столика, завернувшись в полотенце, а отвечал на вопросы журналистов абсолютно голым, передает Eurosport.

43-летний Уильямс накануне стал трехкратным чемпионом мира. Две предыдущие победы были добыты им в 2000 и 2003 годах. 15-летний разрыв между двумя триумфами стал новым рекордом.

Кроме того, победа принесла чемпиону 483 тысячи евро - самые большие призовые в истории снукера.